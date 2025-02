Quifinanza.it - Bonus parità di genere da 2.500 euro per professionisti e imprese

Grazie a 2,5 milioni didi fondi Pnrr, Pmi epotranno accedere a nuovi contributi per ottenere la certificazione delladi. Dopo il grande successo del bando precedente, che ha finanziato 1.400e registrato un’elevata partecipazione, si aprono ora i termini per il nuovo avviso pubblico. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è realizzata in collaborazione con Unioncamere, che ne cura l’attuazione.I contributiL’avviso pubblico sarà disponibile dal 26 febbraio al 18 aprile e, per la prima volta, sarà aperto a tutti i titolari di Partita Iva. Il bando stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione di contributi finalizzati all’assistenza tecnica, al tutoraggio e alla certificazione delladi