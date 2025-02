Leggioggi.it - Bonus mamme lavoratrici 2025: sgravio confermato anche ai contratti intermittenti

leconhanno diritto al, dalriservato solo dal terzo figlio in su. Questo è il succo della risposta data dal Ministero del lavoro al quesito di un’associazione, che chiedeva lumi sulla questione. Si tratta dell’Interpello n. 2/sulla corretta applicazione dellocontributivo per lemadri di tre o più figli, previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023, commi 180-182), e rinnovato poi dalla Manovra, ma solo per lecon tre o più figli. L’associazione in questione ha chiesto al Ministero del lavoro se lopotesse essere concessoallecon contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Attenzione nonprecarie, ma con contratto stabile, che però lavorano a intermittenza.