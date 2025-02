Inter-news.it - Bonan: «Visto un’Inter tesa. Ma risposta da grande squadra!»

Leggi su Inter-news.it

Alessandroha indicato pregi e virtù dell’Inter di Simone Inzaghi, uscita vittoriosa con merito dalla sfida casalinga contro la Fiorentina del ventiquattresimo turno di Serie A.IL COMMENTO – Alessandrosi è soffermato sulle note positive e su quelle meno liete della prestazione dell’Inter contro la Fiorentina. Il match, conclusosi per 2-1 a favore dei nerazzurri, si è caratterizzato per le seguenti note tattiche e non solo: «L’Inter è stanca, quando si è stanchi si è più nervosi. Ieri è stata troppoe questa tensione ha inciso sul gioco. I nerazzurri non hanno disputato una bella partita, ma sono riusciti a mostrare carattere. Questa è lache deve dare una. Dopo giovedì, in cui l’Inter aveva giocato la peggior partita dell’anno, ha reagito bene sul piano nervoso.