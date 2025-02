Anteprima24.it - Bomba carta contro la Questura di Salerno, due denunciati

Tempo di lettura: 2 minutiDue 23enni die Vietri sul Mare sono statiper aver lanciato un ordigno esplosivoil palazzo delladi. Il fatto è avvenuto lunedì intorno alle 23: le indagini lampo della Digos hanno permesso di risalire ai due responsabili che sono statiin stato di libertà.Per la prima volta aè stato applicato il “decreto Caivano”: i 23enni, infatti, sono statiper aver violato l’articolo 421 bis del codice penale (applicato anche per le ‘stese’, spari in strada ad altezza d’uomo) e per il porto illegale di esplosivi da parte di persone travisate.I fatti sono stati ricostruiti dal questore di, Giancarlo Conticchio nel corso di un incon la stampa: “I due giovani, che avevano il volto travisato, hanno acceso questo ordigno che fortunatamente non è esploso perché ha urtato un pilastro del palazzo e la miccia si è spenta”.