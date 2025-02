Lettera43.it - Bolzano, arrestato un 15enne: è accusato di terrorismo

Un quindicenne altoatesino è statodalla Digos dicon l’accusa di appartenere a un gruppo neonazista e satanista con finalità terroristiche. Il giovane è stato trasferito in un istituto di detenzione minorile a Treviso, in seguito a un’ordinanza del tribunale per i minorenni di. Secondo le indagini, il ragazzo sarebbe coinvolto in un’organizzazione dedita alla fabbricazione e all’uso di ordigni esplosivi, porto illegale di armi e diffusione di materiale pedopornografico. Durante la perquisizione nella sua abitazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato due computer, uno smartphone, un’ascia e altro materiale che confermerebbe la sua adesione all’ideologia suprematista e satanista.Le indagini e il ruolo delnell’organizzazioneL’indagine ha rivelato che il giovane era attivo su canali Telegram legati a un gruppo estremista e che stava partecipando alla pianificazione di una “settimana del terrore“, durante la quale i membri intendevano selezionare una vittima tra persone vulnerabili, registrare l’omicidio e diffondere il video nel dark web.