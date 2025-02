Thesocialpost.it - Bolzano, arrestato ragazzo di 15 anni: accusato di terrorismo satanista e di estrema destra

Allerta massima in Italia, dove un giovane di soli 15è stato fermato perché sospettato di appartenere a un gruppoe neonazista suprematista. Per questo motivo ilè statoall’alba del 12 febbraio dalla Sezione antidella Digos della questura die trasferito in un istituto a Treviso, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minorenni di.Leggi anche: “È nata”. Tragedia Rovagnati, la notizia emozionante dopo il dramma dell’imprenditorCome spiegato da Repubblica, ildi far parte di una associazione con finalità di, fabbricazione e utilizzo di ordigni esplosivi, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.