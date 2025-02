Quotidiano.net - Bloccati i fondi versati da Massimo Moratti ai truffatori su conto estero

Leggi su Quotidiano.net

Sono stati trovati ei soldi su unche l'ex presidente dell'Interha versato aiche, la scorsa settimana, lo hanno contattato a nome del ministro della Difesa Guido Crosetto, chiedendogli un versamento di denaro per pagare il riscatto per la liberazione di inesistenti giornalisti rapiti in medio Oriente. L'importo che l'imprenditore ha versato su unolandese è circa di un milione e ora i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano coordinati dalla Procura sono riusciti a rintracciare questi soldi.