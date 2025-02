Lanazione.it - Blitz dei Carabinieri alla stazione di Pisa: due arresti e tre denunce

, 12 febbraio 2025 - Duee tre: è questo il bilancio dell'operazione di controllo del territorio ad "alto impatto" condotta ieri sera daidel Comando Provinciale dinella zona dellaferroviaria centrale e nelle aree limitrofe. L'intervento, finalizzato a contrastare lo spaccio di stupefacenti e la criminalità diffusa, ha visto l'impiego di numerose pattuglie, tra cui la Sezione Radiomobile, le StazionidiPorta a Mare, San Giuliano Terme, Migliarinono e il Nucleo Cinofili CC di San Rossore. Nel corso dell'operazione, i militari hanno arrestato due cittadini extracomunitari. Il primo, un uomo di 39 anni, è stato trovato in possesso di 35 grammi di eroina e 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre a 340 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.