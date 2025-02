Ilfattoquotidiano.it - Bimbo chiede al padre di riparare il telefono e lui scopre video di abusi sessuali della mamma

È stata condannata a 4 anni e 10 mesi di reclusione una donna ultracinquantenne ritenuta colpevole di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico ai danni del figlio di 11 anni. La sentenza del processo con il rito abbreviato è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare di Firenze, Piergiorgio Ponticelli. L’accusa, sostenuta dal pm Alessandro Piscitelli, aveva chiesto una pena di 7 anni: la riduzione viene in virtù del rito scelto dall’imputata, che prevede uno sconto di un terzopena.La vicenda risale al 2021, anno in cui i genitori del bambino si erano separati. Il minore viveva principalmente con la madre, ma trascorreva alcuni fine settimana con il. Proprio durante uno di questi incontri, il bambino aveva chiesto aldi aiutarlo con il cellulare, che presentava alcuni problemi tecnici.