Biathlon, Wierer: "È stata dura, non mi sentivo benissimo"; Auchentaller: "Mi piace il lancio"

Grande delusione per l’Italia al termine della staffetta mista che ha aperto il programma dei Campionati Mondiali di2025, in corso di svolgimento a Lenzerheide (in Svizzera). Gli azzurri si sono ritrovati in lotta per l’argento fino al poligono a terra dell’ultima frazione, in cui Tommaso Giacomel è andato in crisi incappando in un giro di penalità e perdendo la possibilità di giocarsi il podio con Germania e Cechia.Davvero un peccato per la selezione tricolore, che ha visto svanire proprio sul più bello l’occasione di andare a medaglia nell’evento inaugurale della rassegna iridata. Segnali positivi comunque in vista delle gare individuali per le due donne azzurre impegnate oggi nella prima metà della staffetta, Hannahe Dorothea, entrambe competitive sugli sci e solide al tiro.