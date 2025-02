Oasport.it - Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Staffetta Mista. Per l’Italia 2 argenti iridati

Mercoledì 12 febbraio andrà in scena la gara inaugurale deididi. Sarà laad aprire il programma della manifestazione iridata, come avviene ormai abitualmente dal 2011. Questo format assegnerà medaglie per la XVIII volta nella storia.Inizialmente questa competizione era ritenuta “figlia di un Dio minore“, venendo disertata da molti atleti di punta. Cionondimeno, la puntuale decisione dell’Ibu di collocarla “in testa” al Mondiale, ha sostanzialemente azzerato le assenze strategiche.È doveroso ricordare tutti i cambiamenti di connotati avvenuti nel corso del tempo. Dopo il biennio 2005-2006 classificabile come “sperimentale”, dal 2007 al 2019 la prova ha assunto una conformazione stabile (due frazioni femminili di 6 km seguite da altrettante maschili di 7,5 km).