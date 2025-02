Amica.it - Bianca Balti: una nuova me stessa. «Dopo la malattia i brand non mi hanno più cercato»

Alla vigilia della sua partecipazione come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025,ha raccontato in un post su Instagram cosa le è accadutola diagnosi di cancro.«Quando mi è stato diagnosticato un cancro, a parte l’invio di fiori e biglietti pieni di affetto, ismesso di vedermi come qualcuno che potesse rappresentarli». Una presa di distanza che, nel dispiacere, ha alimentato la voglia della modella di dimostrare il suo valore. «Volevo dimostrare a loro i, ndr e al mondo intero la forza del mio nuovo aspetto. Ho sbloccato il potenziale dellame per poter riscoprire il mio valore». Perciò la modella si è fatta ritrarre dalla fotografa Zoe Natale Mannella in un servizio di moda che la rappresentasse senza compromessi.Le cose pererano già cambiate con l’arrivo della pandemia, quando la sua carriera aveva iniziato a rallentare.