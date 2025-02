Amica.it - Bianca Balti su Sanremo 2025: «Non sono venuta a fare la malata, celebro la vita»

(askanews) – «Quando ho deciso di partecipare al Festival ho detto a Carlo: non vengo aladi cancro, vengo ala top model e la professionista. Non è che non voglio raccontare il dolore, ma stasera vogliouna celebrazione della, non voglio piangermi addosso, parleremo dei miei dolori in un’altra sede», ha detto in conferenza stampa, che stasera sarà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.«Cerco di mandare messaggi positivi. Quando miamalcuni brand non mi hanno più chiamata, magari per non disturbarmi. Ma ioviva equi epronta a lavorare», ha aggiunto. E in merito al post pubblicato sui suoi profili social (in cui parla della sua malattia e delle conseguenze che ha avuto sul suo lavoro), specifica: non voleva essere polemico.