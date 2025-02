Iltempo.it - Bianca Balti stasera a Sanremo: "Malata di cancro? No, voglio celebrare la vita"

“Sai quando dicono che ti vedi bella negli occhi degli altri? Grazie ai tuoi occhi, Carlo, mi sento che valgo e appartengo oggi al Palco dell'Ariston". Visibilmente emozionata, la modella, a cui lo scorso settembre è stato diagnosticato un tumore ovarico e che questa sera sarà la co-conduttrice della seconda serata del Festival, ha partecipato alla conferenza stampa. “Sono gli occhi di tutti gli italiani e del mondo", ha risposto Carlo Conti. La, porterà il suo concentrato di forza, concretezza e speranza. “Quando ho deciso di partecipare al Festival ho spiegato: non vengo a fare ladi, sono una professionista. Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti, a fare competizione con Cristiano Malgioglio, ma non perché nonraccontare il dolore, purtroppo ovunque ci giriamo vediamo il dolore.