Bianca Balti | origini dove vive oggi ex mariti papà figlie compagno cancro carriera

è un volto centrale della moda in Italia e non solo. La modella italiana è riuscita anche a conquistare il resto del mondo e, in particolare, gli Stati Uniti. Di recente, ha annunciato la diagnosi diovarico e l’ha fatto con il sorriso. Infatti,continua a mostrarsi forte e ottimista sui social network,riesce anche a infondere coraggio e speranza a chi come lei sta lottando contro questo male. Torna in televisione come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025, durante la seconda serata del 12 febbraio 2025, a fianco di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lei.Chi è, passato ribelle eLeggi anche: Rose Villain a Sanremo 2025 abito: brand, prezzi e stylistLeggi anche: Giorgia abito al Festival di Sanremo 2025: brand, prezzi, stylist, nata a Lodi nel 1984, compie nel 2025 41 anni.