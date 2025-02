361magazine.com - Bianca Balti: “Non sono venuta a Sanremo per fare la malata di cancro”

Leggi su 361magazine.com

L’inno alla vita della modellanon vuolela vittima e non vuole essere ladi tumore che racconta il suo iter. Per farlo e lo dice lei stessa rispondendo a una delle prime domande nel corso della conferenza stampa dipre seconda serata, cialtre cornici e altre circostanze.ha accettato volentieri l’invito di Carlo Conti a essere co conduttrice della seconda serata ma dettando alcune “condizioni”.“Quando ho deciso di partecipare al Festival ho spiegato: non vengo aladiuna professionista.in qualità di top model a indossare i miei vestiti”.C’è già troppo dolore, dice e così la sua vuole solo “essere una celebrazione della vita”. E ancora: “Quando mi viene un po’ di ansiettina, mi dico: seiper divertirti.