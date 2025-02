Quotidiano.net - Bianca Balti incanta Sanremo: emozionante ritorno sul palco dell'Ariston

"Che emozione, non voglio che finisca questo momento, è incredibile, che emozione!", gridaentrando sul, abito vaporoso di piume celeste come gli occhi, scollatura profonda, sorriso luminoso, senza capelli dopo la chemioterapia. Al festival era già stata ospite di Fabio Fazio nel 2013: "Mi ero divertita allora, sono sicura che mi divertirò un sacco quest'anno", dice. "Grazie Carlo per avermi fatto uscire prima di Malgioglio, perché saprete che le piume le ha copiate da me". "Sarà una bella gara di look", sorride il direttore artistico. "E io vincerò, ma lui vince in simpatia", sottolinea la top model.