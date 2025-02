Davidemaggio.it - Bianca Balti gigantesca a Sanremo: “Non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista”

Bella, simpatica, ma soprattutto. Il fatto che il sorriso disia il più smagliante nella conferenza stampa della seconda serata del Festival di2025 la dice lunga sulla forza, non solo d’animo, della supermodella lodigiana.Nonladi, iounaesordisce così in sala stampa ala co-conduttrice (con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio) di questa sera del Festival.Da quando ha reso pubblico il suo stato di salute, annunciando lo scorso autunno di avere unovarico, laha sempre parlato apertamente della malattia, delle cure e dell’inevitabile cambiamento dell’aspetto fisico. Una sacrosanta urgenza di non nascondersi, continuando però a vivere la sua vita di donna e, per cui – dice – “venuta in qualità di top model, a indossare tutti i miei vestiti”.