Bianca Balti | età figlie cancro fidanzato ex mariti e Sanremo 2025

Tutto pronto per la seconda serata del Festival di. Al fianco di Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, ci sarà un terzetto di co-conduttori formato da Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e. «Voglio essere la celebrazione della vita», ha spiegato la supermodella in conferenza stampa all’Ariston, riferendosi alovarico che ha rivelato nel settembre dell’anno scorso. «Non sono venuta qui per fare la malata, ma per divertirmi. Potevo stare a letto, piangermi addosso e invece no: parleremo dei miei dolori in un’altra sede». Per la top model che il prossimo marzo compirà 41 anni, sarà un ritorno all’Ariston 12 anni dopo l’ultima volta, quando nel 2023 fu ospite della finale condotta da Fabio Fazio. «Che emozione, sono felicissima di essere qua», ha poi chiosato in conferenza, ringraziando Conti per l’invito.