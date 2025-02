Quotidiano.net - Bianca Balti e la battaglia social contro il cancro: una “guerriera” a Sanremo 2025

, 12 febbraio– Carlo Conti – quando l’ha annunciata in veste di co-conduttrice per il suo– l’ha definita una “donna straordinaria, una”., 40 anni, una carriera internazionale come top model, sta effettivamente dimostrando grinta, resilienza e saggezza fuori dal comune. Sul finire dell’estate, la vita della modella e influencer, trapiantata negli States ma lodigiana di origine, viene stravolta nel giro di pochi minuti. “Ilnon poteva abitare i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo, fino all’8 settembre 2024, giorno della diagnosi”. Così la donna, madre di due figlie, ha condiviso sui– in occasione della Giornata Mondialeil, celebrata pochi giorni fa – la sua improvvisa, quanto impervia,il tumore ovarico.