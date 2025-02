Ilgiorno.it - Bianca Balti co-conduttrice a Sanremo: “Voglio celebrare la vita. Non sono qui come malata di cancro. Con i miei abiti farò concorrenza a Malgioglio”

, 12 febbraio 2025 – Ironica, raggiante.è arrivata ae la sua energia ha già illuminato il Festival. "Quando ho deciso di partecipare ho detto subito a Carlo (Conti ndr) ‘Non vengo a fare ladi” – ha subito messo in chiaro la top model lodigiana -. Iouna top model, ioindossare tutti ifarea Cristiano”.è tutto fuorché prevedibile ebastati pochi minuti della conferenza stampa per metterlo in chiaro. La modella lodigiana in questi mesi sta raccontando la sua battaglia contro il tumore ovarico, dalla scoperta delalla fine della chemioterapia, lo scorso 27 gennaio. “È stata dura, e non è ancora del tutto finita, ma non vorrei altrimenti. Si dice 'ciò che non uccide ti fortifica', ma per me ciò che non mi ha uccisa mi ha fatto amare molto di più la'" aveva spiegato in occasione del World Cancer Day del 4 febbraio.