Metropolitanmagazine.it - Bianca Balti, chi sono i suoi ex e padri delle sue figlie: “Pago gli alimenti a entrambi i miei ex mariti”

Nel periodo in cui la sua carriera stava decollando, la modellaha iniziato una relazione con Cristian Lucidi, un fotografo per il quale si è trasferita a New York, e dopo pochissimo tempo è rimasta incinta della sua prima figlia, Matilde, nata nel 2007. Aprendosi durante un’intervista per il podcast One More Time,ha descritto quel rapporto come “Non sano”.“rimasta incinta dopo sole tre settimane. Dopo un mese mi ha chiesto di sposarlo”, ha raccontato la top model, “ma le cose non andavano bene sin dall’inizio. Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma sapevo che non dovevo sposarmi. Lui era molto assillante, possessivo”. I due siseparati quando la figlia aveva un anno e mezzo, e perla rottura ha coinciso con un una fase della vita che ha descritto come “disfunzionale”.