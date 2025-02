Donnapop.it - Bianca Balti che tumore ha? Sapete chi è il suo fidanzato oggi i suoi ex compagni? Com’era da giovane?

Leggi su Donnapop.it

, la top model italiana famosa a livello internazionale, ha rivelato pubblicamente di avere un. Nonostante tutto si mostra al mondo intero con la positività che l’ha sempre contraddistinta, accanto alle sue figlie e al compagno che non l’hanno mai lasciata sola! Scopriamo di seguito tutto il percorso della splendida super modella!Leggi anche:a Sanremo nonostante il: come sta? «Non è ancora finita»Concentrato di bellezza e fascino,è la top model italiana tra le più richieste, non soltanto nella penisola ma anche in tutte le passerelle del globo terrestre. Nella vita ha collezionato parecchie soddisfazioni, con una carriera strepitosa, una famiglia splendida e due deliziose figlie. Purtroppo la salute nell’ultimo anno ha riservato qualche sorpresa non del tutto piacevole alla regina delle passerelle.