Quotidiano.net - Bianca Balti all'Ariston: una celebrazione della vita oltre il tumore

"Quando ho deciso di partecipare al festival ho spiegato: non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista. Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti, a fare competizione con Cristiano (Malgioglio, ndr), ma non perché non voglio raccontare il dolore, purtroppo ovunque ci giriamo vediamo il dolore. Voglio essere stasera una, lo voglio vivere così. E anche quando mi viene un po' di ansiettina, mi dico: sei venuta per divertirti. Potevo stare a letto e piangermi addosso e invece no: parleremo dei miei dolori in un'altra sede". Lo dicein sala stampa all'. Sorridente, giacca e foulard coloro tortora, orecchini pendenti luminosi,è reduce dalla battaglia contro unovarico e da un ciclo di chiemioterapia. "Che emozione, sono felicissima di essere qua.