Quotidiano.net - Bianca Balti a Sanremo 2025: la top model italiana tra carriera, Alessandro Cutrera e la lotta contro il tumore

, una dellele italiane più riconosciute a livello internazionale, illuminerà il palco del Teatro Ariston come co-conduttrice durante una delle serate del Festival di. La sua presenza aggiunge un tocco di eleganza e testimonia un percorso personale e professionale ricco di sfaccettature. LadiLadiè iniziata nei primi anni 2000, quando ha firmato un contratto con l'agenzia Braves. La sua bellezza naturale e la sua forte presenza scenica l'hanno rapidamente portata a lavorare con alcuni dei più grandi nomi della moda, tra cui Dolce & Gabbana, Valentino, Roberto Cavalli, Armani, Missoni, e Versace. È diventata anche il volto di numerose campagne pubblicitarie per marchi come Guess, L'Oréal e Intimissimi, consolidando il suo status di icona di stile.