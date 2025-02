Lanazione.it - Bezzini: "Bilanci in sofferenza per i tanti servizi"

Leggi su Lanazione.it

La Giornata del malato alle Scotte, l’incontro in Comune con il sindaco Nicoletta Fabio e l’assessore Giuseppe Giordano, l’intervista a Siena Tv insieme all’assessore Simone. La giornata senese di Marco Torre, nuovo direttore generale dell’Asl Toscana sud est, ha compreso le prime uscite pubbliche e l’incontro con i vertici dell’amministrazione comunale che aveva messo in dubbio tempi e modi della scelta del presidente Eugenio Giani. "Al direttore Torre abbiamo proposto un vero e proprio leale ‘patto di collaborazione’ per la sanità territoriale, nel rispetto di competenze e ruoli, tra cui quelli del Comune di valutazione e controllo recependo le istanze dei cittadini", affermano dopo l’incontro Fabio e Giordano. Il preludio non era stato tenerissimo, soprattutto da parte di Fratelli d’Italia (e il tema sanità sarà centrale in campagna elettorale con la candidatura di Enrico Tucci).