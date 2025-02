Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro punta sul vino. Lancerà il Museo del Gusto

Le cantine che si trovano nei sotterranei dell’ex seminario didiventeranno entro la fine dell’anno la nuova sede della Riserva Storica del Sangiovese di Romagna. Nascerà così il nuovodeldedicato al. "Il luogo dove si trova ora, negli spazi dell’ufficio del turismo, non è del tutto adatto alla conservazione – afferma l’assessora alla cultura, Sara Londrillo –, per questo si è pensato di poter utilizzare gli spazi di quella che viene definita la cantina del Vescovo". Grazie ad un finanziamento regionale di circa 200.000 euro è stato redatto un progetto di fattibilità, che adesso è al vaglio della Soprintendenza per l’ok definitivo. "Opereremo un intervento conservativo della struttura – spiega Marika Medri, responsabile dell’ufficio di piano –, realizzando un accesso in sicurezza e tutta l’impiantistica necessaria, oltre alla pavimentazione del locale".