Inter-news.it - Bergomi: «Critiche rivolte solo a Inzaghi? Un bene per i calciatori dell’Inter!»

Leggi su Inter-news.it

Giuseppeha sottolineato come il ruolo svolto da Simonenell’allontanare ledaistia fruttando in termini di rendimento di questi ultimi in campo.IL RAGIONAMENTO – Giuseppesi è così espresso a Sky Sport in merito alle parole utilizzate in conferenza stampa post Inter-Fiorentina da Simonesul tema delle polemiche unicamentea lui: «Le sue dichiarazioni sulle? Non so il modo in cui ragionano i giocatori, perché leggono e sanno. Ma se legiungono maggiormente nei confronti dell’allenatore, lasciando tranquilli i ragazzi, tanto meglio. Tutti noi guardavamo le pagelle e anche quando non volevamo farlo lo venivamo a sapere dall’amico di turno».sul rendimentodicontro la FiorentinaIL COMMENTO –ha poi proseguito elogiando la prestazionedicontro la Fiorentina, il cui match si è concluso con il punteggio di 2-1.