Bergamo, contro gli assalti ai bancomat "sportelli di nuova generazione e telecamere con intelligenza artificiale"

. Nove episodi dall’inizio dell’anno, che diventano undici se si portano le lancette a dicembre, che diventano molti di più se si guarda appena oltre i confini provinciali: basti pensare che la notte dell’attacco aldi Brembate Sopra, tra il 7 e l’8 febbraio, se ne è verificato un altro identico a Capriolo, al confine trae Brescia. “Fare la conta non ci interessa, è la frequenza del fenomeno il problema. Un fenomeno che si è diffuso a macchia di leopardo, con ampio eco mediatico. Reati come questi provocano grande clamore e spavento nella popolazione, ed è più che comprensibile”, sottolinea il prefetto Luca Rotondi.La banda del botto (anche se in giro, verosimilmente, ce n’è più di una) sa come, dove e quando colpire. Nel cuore della notte, soprattutto nei fine settimana.