Bere succo di sedano a stomaco vuoto ogni mattina può purificare davvero il corpo da tossine invisibili e riequilibrare l’intestino? Capiamo insieme con l' aiuto dei nutrizionisti

Di perle detox che girano e in poco diventano virali su Tik Tok ve ne parliamo da molto tempo. Dalla doccia interna detox a base di semi di chia a quella aldi aloe, fino all’Healthy Coke, che il popolo dei social è già addicted per un altro tipo di bevanda. Se siete stati su TikTok negli ultimi mesi, probabilmente vi sarete imbattuti in video che decantano ildicome la panacea di tutti i mali. Acne? Sparita. Digestione lenta? Risolta. Qualche chilo di troppo? Addio per sempre. Ma cosa c’è di vero dietro questa tendenza che ha conquistato i social?Da dove nasce la mania deldiUn bicchiere diditoglie il medico di torno, o quasi.