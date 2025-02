Tpi.it - Benvenuti al Nord: tutto quello che c’è da sapere sul film

al: trama, cast e streaming delsu Canale 5Questa sera, mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondaaldel 2012 diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio e Alessandro Siani. È il seguito delal Sud, uscito nel 2010 e diretto sempre da Miniero. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDue anni dopo gli eventi narrati nel primo, i lavoratori delle poste italiane Alberto Colombo e Mattia Volpe sono tornati alla loro vita normale. Il primo dopo la partenza vive e lavora al, come direttore di un ufficio postale a Milano, e cerca di accontentare moglie e capo. Il secondo invece abita e lavora come da programma al Sud, come postino e impiegato nella sua Castellabate, e, pur avendo cambiato carattere, soggiorna ancora in casa della madre con la moglie Maria e il piccolo figlio Edinson (nome scelto evidentemente in riferimento a Edinson Cavani, allora attaccante del Napoli).