Benevento Pazienza | L’obiettivo è la promozione

Michele, nuovo allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:“Ho visto la squadra più volte, anche quando è andata in difficoltà. Quando ci siamo incontrati, una domanda è stata proprio ‘cosa farebbe per risollevare questa squadra?’. Ovviamente ho dovuto dare delle risposte. La squadra aveva bisogno di maggiore equilibrio all’interno del campo. La prima scelta che ho fatto è stata quella di passare subito a un centrocampo a tre perché si prendevano molte ripartenze.Ho cercato subito di dare equilibrio alla squadra in questo momento. Dai calciatori più esperti ho trovato la massima disponibilità. Ho tanta voglia di ripagare la fiducia che mi è stata data dalla proprietà.è quello di conquistare la riconferma attraverso il lavoro quotidiano.