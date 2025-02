Secoloditalia.it - Benedetto Festival: la prima serata di Sanremo (con il Papa) ottiene il 65% di share (video)

Debutto col botto per il ritorno di Carlo Conti alla guida deldi. L’ascolto della, calcolato sulla total audience (oltre alle tv, pc, tablet e smartphone collegati in diretta), è stato di 12.600.000 spettatori col 65,3% di.La total audience, che è la novità di quest’anno, calcola anche il pubblico dello small screen (che segue cioè il programma in diretta su pc, smartphone e tablet). Lo scorso anno lapuntata del– in base ai dati Auditel riferiti però esclusivamente alla tv tradizionale – aveva ottenuto in media 10 milioni 561mila telespettatori pari al 65.1% di.La classifica provvisoria deldiLa classifica provvisoria delvede in testa (in rigoroso ordine alfabetico e non in base ai voti, che rimangono per ora secretati) Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Achille Lauro.