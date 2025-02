Ilgiorno.it - Bellinzago, via alla confisca. Casa tolta alla criminalità e destinata all’housing sociale

Il voto in consiglio comunale l’altra sera, un appartamento con garagetotornacollettività. Per l’immobile doppia destinazione: l’appartamento sarà inserito nella rosa di beni del Piano di zona del distretto 4 per housing. Il garage, invece, va in dotazioneProtezione civile dell’Unione, che lo utilizzerà per custodirvi le proprie attrezzature. Il numero dei beniti e "rimessi in circolo" in Martesana cresce: erano 65 la scorsa primavera, ora sono almeno una quindicina in più. L’alloggio oggetto del provvedimento aLombardo è il secondo che, nel tempo, è stato oggetto diin un medesimo stabile. Tutti e due gli immobili risultavano intestati a un unico proprietario, un pregiudicato da tempo deceduto. "Il primo alloggio era statoto otto anni fa - così il sindaco Michele Avola - ed è stato assegnato alle attività in tema abitativo dei Padri Somaschi.