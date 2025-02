Davidemaggio.it - Belcanto: Puccini, Recano e Giorgio da Sanremo 2025 all’Opera del 1800

da sempre vetrina e volano per i nuovi titoli in partenza a stretto giro su Rai 1. Nella seconda serata tocca a, serie evento al via lunedì 24 febbraio presentata sul palco dell’Ariston dalla protagonista Vittoriainsieme ai colleghi Carminee Giacomo.Quattro prime serate, dirette da Carmine Elia per Rai Fiction e Lucky Red con Umedia, Ufunds e Newen Connect, che porteranno il pubblico nell’Italia di metà ‘800 e soprattutto nel mondo dell’Opera, pieno di luci sfavillanti e ombre politiche e personali.Un melodramma aspirazionale, che parla di riscatto e soprattutto di musica, con la rielaborazione in chiave pop di opere famose come Il Flauto Magico di Mozart, l’Ave Maria di Schubert e Casta Diva di Bellini. Nel cast anche Caterina Ferioli, Adriana Savarese, Antonio Gerardi, Andrea Bosca, Andreas Pietschmann, Vincenzo Ferrera, Andrea Verticchio, Nicolò Pasetti e Serena De Ferrari.