Beko sale la rabbia | Lanciamo un Sos questa deve essere la battaglia di Siena

I (non) risultati dell’ultimo tavolo ministeriale hanno infuocato ancora di più la lotta dei lavoratori della, che ieri hanno scioperato e si sono riuniti in assemblea all’ingresso dello stabilimento. "È preoccupante che la più alta istituzione abbia mentito al suo popolo. Durante la campagna elettorale, il ministro Urso aveva detto di stare tranquilli, perché aveva attivato il Golden power. Ma, all’ultimo tavolo, la sottosegretaria Bergamotto ha detto chedovrà accontentarsi della cassa integrazione e che il Golden power non è applicabile – è l’affondo di Daniela Miniero, della Fiom Cgil di–. Si tratta di una menzogna gravissima, che merita un’interrogazione parlamentare. Chiameremo a rispondere anche il sindaco Nicoletta Fabio:comunicare con il suo Governo. In ballo c’è il futuro di famiglie e di un’intera città, quindi richiamo il sindaco perché qualcosa ancora mi sfugge: vorrei capire se parla con il suo governo, se l’operazione, dalla quale il governo ha preso le distanze, circa l’interessamento di Train allo stabilimento, ha delle ricadute concrete.