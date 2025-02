Terzotemponapoli.com - Bayern Monaco, Harry Kane sul futuro

Leggi su Terzotemponapoli.com

sul“Qui da 18 mesi, giocare per questo club comporta molta pressione”.L’attaccante inglese in un’intervista ha parlato della vita ae dell’anno e mezzo passato con la maglia dei bavaresi. Le sue paroleAd un anno e mezzo dal suo trasferimento dal Tottenham per 95 milioni di euro,sta vivendo una nuova vita. Con la maglia dei bavaresi l’attaccante inglese ha segnato 57 gol in 51 partite di Bundesliga, anche se secondo alcuni rumors potrà lasciare ilper circa 80 milioni di euro quest’estate. Tuttavia, il centravanti inglese, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della FIFA, ha parlato delle due stagioni con ile del prossimo Mondiale per Club. A seguire le sue parole.VITA A– «Ovviamente, sono qui da soli 18 mesi, ma sento che è già stata una parte enorme della mia vita.