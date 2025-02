Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Angels, prova di forza a Pesaro. San Marino vince e risale

Leggi su Sport.quotidiano.net

È una risposta di carattere quella deglinella quarta di ritorno diC. La squadra di Serra, che nel corso della settimana precedente aveva saputo della prolungata assenza di capitan Rivali, va are sul campo di Baia Flaminia, a, col Pisaurum. Il 62-76 conclusivo prende corpo fin dal primo quarto, che la Dulca affronta con grande carica e chiude sull’11-26. Nel secondo la tendenza non cambia, col Pisaurum a tentare un avvicinamento e con Santarcangelo a replicare per il 26-40 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi, gliallungano il margine e non hanno mai problemi, allungando addirittura sul +21 a poco dalla fine della partita (48-69). Il tabellino: Goi 6, Giovannelli 12, Macaru 24, Benzi ne, Rossi 4, Bedetti 12, Mari 3, Pennisi, Frisoni 3, Lombardi, Saltykov 12.