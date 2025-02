Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione regionale 1. Impresa del CmC. Sconfitta a sorpresa per i Legends Carrara

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ stata la giornata delle sorprese, la terza di ritorno del campionato di1 di. Aperdono tra le mura amiche contro gli Sky Walkers Lucca (60-68) una gara che poteva anche finire diversamente; il Cmc vince invece a(68-73) in casa del Montemurlo, secondo in classifica. E le due partite non sono state le uniche sorprese perché anche il fanalino di coda Invictus Livorno supera (63-55) il Castelfranco, a dimostrazione che questo campionato è più equilibrato di quanto non dica la classifica dove isono agganciati a quota 22 punti dalla Libertas Lucca che si è imposta sul Viareggio (80-71). E questa sera (ore 21) la squadra di coach Antonio Fiorani fa visita al Donoratico, nel recupero infrasettimanale della seconda giornata. Contro i livornesi che sono sulla cresta dell’onda dopo il successo di misura in casa delle Cerretese (72-74) che porta due punti pesanti in classifica, Borghini (foto) e compagni scendono in campo avendo avuto pochi giorni per elaborare lainterna e rimettere a posto le idee.