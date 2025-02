Oasport.it - Basket, Milano è la seconda semifinalista della Coppa Italia. Dominata la Virtus Bologna

Hanno preso il via oggi le Final Eight die lasfida di giornata era il big match tra laSegafredoe l’EA7 Emporio Armani. Un match considerato quasi una finale anticipata tra le due formazioni di Eurolega e dominatrici delle ultime stagioni in. EAvvio equilibratissimo a Torino, con un botta e risposta da oltre l’arco con Pajola e Shields, ma poi percentuali che scendono, anche se è laa giocare nel ruololepre. Ma risponde colpo su colpo agli emiliani, poi poco dopo metà primo quarto Tonut, Dimitrijevic e Mirotic piazzano un paziale di 9-0 per provare il primo allungo. Ma reagiscecon Belinelli e Polonara e sulla sirena è il canestro di Bolmaro a mandare l’Olimpia avanti al primo stop per 20-18.Resta avantia inizio secondo quarto, con Dimitrijevic che sale in cattedra e arriva già in doppia cifra provando a far allungare i biancorossi che vanno sul +7 dopo 2’30” di gioco.