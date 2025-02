Basket Final Eight Coppa Italia 2025 | l’Olimpia Milano schianta la Virtus Bologna Brescia soffre ma supera Tortona

Leggi su Sportface.it

e la Germanistaccano i primi biglietti per le semii delladelladi. I biancorossi hannoto in serata laper 91-77, in una partita controllata per larghi tratti e vinta con merito; a trascinare la squadra di Ettore Messina sono Shavon Shields e Zach LeDay, autori rispettivamente di 19 e 16 punti, ai quali si aggiunge anche il grande impatto dalla panchina di Neno Dimitrijevic con 14 punti. Per le V nere una prestazione inferiore alle attese, in cui il migliore è Mouhamet Diouf con 20 punti seguito da Tornike Shengelia con 14.affronterà ora in semie la Germani, che in precedenza aveva battuto in volata 86-79 la Bertram Yachts. Gara che ha vissuto di parziali, in cui i lombardi hanno fatto da elastico fino a scappare via nella ripresa, prima di farsi raggiungere nell’ultimo quarto dai bianconeri: alla fine sono risultati decisivi Burnell e Ivanovic, che hanno impedito alla squadra piemontese di completare l’upset (prima contro ottava testa di serie).