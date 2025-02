Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale, i calendari: Guerri e compagni debutteranno con i triestini della Jadran. New Flying Balls, i playoff partono da Pescara. Il Bologna 2016 si prepara alla trincea dei playout

Tutto è pronto dunque per l’inizioseconda fase del campionato di Bche vedrà in primissima linea i Newdi coach Matteo Lolli, unico dei tre club bolognesi ad aver ottenuto il pass per la pouledenominata play-in Gold: 12 partite complessive, 6 in casa e 6 in trasferta, per provare a centrare i primi 8 posti che delineeranno la griglia finale deiveri e propri. Oltre i quali i ‘palloni volanti’ di viale 2 Giugno sognano un ritorno in serie B Nazionale (4 le promozioni totali, una per Conference). A colpire è però la mancanza di linearità di uno piuttosto inconsueto e frutto degli incastri edisponibilità dei campi: a febbraio Ozzano disputerà infatti due gare in trasferta prima di un marzo tutto casalingo e di un aprile tutto in trasferta.