Sport.quotidiano.net - Basket, al via le Final Eight di Coppa Italia: orari e dove vedere le gare

Torino, 12 febbraio 2025 – La stagione della pallacanestro è pronta a vivere una delle sue tappe cruciali: quest'oggi, all’Inalpi Arena di Torino, scatteranno quest’oggi lediche avranno il loro culmine nellae di domenica alle 17.15. Unache cambierà padrone visto che il Napolidetentore del trofeo non ha strappato la qualificazione per questa edizione della manifestazione. Si partirà alle ore 18 con la sfida tra la Germani Brescia e la Bertram Derthona Tortona (la gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre). I biancoblù si presentano alla manifestazione da testa di serie numero uno in virtù del primo posto conquistato al termine del girone d’andata, ma Tortona, pur avendo vissuto una stagione di alti e bassi che non ha permesso agli uomini di De Raffaele di trovare ancora una precisa identità doi squadra.