Ilfattoquotidiano.it - Barbero difende la Cgil dalle frasi di Meloni: “Non è tossico provocare il conflitto” – Video

“Non èil”. Così lo storico Alessandro, in uno dei passaggi più applauditi dalla platea, ha risposto indirettamente alle accuse della presidente del Consiglio Giorgiache martedì aveva attaccato, dal palco dell’assemblea Cisl, il sindacato guidato da Maurizio Landini. Nel suo interventoè partito da Marc Bloch, il più grande medievista di tutti i tempi: “Lui ci ha insegnato che lo storico quando vede gente che lotta per i suoi diritti non può non sentire la giustizia profonda di quelle lotte e non sentirne le ragioni. E allora mi sono detto che qualcosa da dire lo troverò anche io qui”.è intervenuto all’assemblea dellaal PalaDozza di Bologna che apre la campagna referendaria e ha sfruttato il palco per rimarcare come anche Bloch – “un uomo d’ordine che non era comunista” – sottolineasse ciò che ha condannato: “La società – ha rimarcato lo storico – è fatta di interessi che cozzano, le società devono essere piene di conflitti.