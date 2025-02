Metropolitanmagazine.it - Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica (ex pornostar) e la figlia acquisita

Si chiama, ladi, il popolare attore e showman siciliano, i due sono convolati a nozze nel 2018 e il loro matrimonio è finito su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali e i magazine di gossip per la scelta insolita di presentarsi sull’altare completamente vestiti di nero. Un dress code che ha fatto discutere, ma che ha divertitoriusciti a incontrarsi grazie alle loro professioni, visto che entrambi sono attori e stavano lavorando ad uno spettacolo teatraledi, è di Cernusco sul Naviglio (Milano) anche se le sue origini sono greche ed ungheresi. In passato,è stata un’attrice hard e successivamente ha provato ad avviare una carriera in politica candidandosi alle comunali di Milano con Alleanza Nazionale, senza però ottenere i risultati sperati.