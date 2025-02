Quotidiano.net - Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica

Leggi su Quotidiano.net

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Sul palco dell’Ariston come co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2025,è uno dei comici più esilaranti e apprezzati d’Italia, fin dai tempi di ‘Quelli della notte’ e ‘Avanti tutta’. Il suo umorismo surreale e la capacità di improvvisare promettono di regalare momenti esilaranti e di alleggerire la tensione della competizione musicale. Quanto alla sua vita privata, il celebre attore siciliano è sposato con, un’ex attrice di cinema per adulti con una carriera successiva nel teatro. La loro relazione, caratterizzata da una notevole differenza d’età, ha suscitato curiosità e interesse, ma si è sempre distinta per discrezione e solidità. Scopriamo di più. Chi èNata nel 1975 a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano,è un’attrice e artista teatrale con una storia professionale particolare.