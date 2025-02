Ilfattoquotidiano.it - Barbara Berlusconi e la sua discesa in campo: “Non è mia intenzione, sono voci infondate”

ha deciso di mettere a tacere lesu una sua possibile carriera politica. In un incontro con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore alla Cultura Francesca Caruso, la terzogenita dell’ex premier a margine ha smentito categoricamente le indiscrezioni che la davano in procinto di entrare in politica.“Le ricostruzioni di alcuni organi di informazione non rispecchiano le mie intenzioni eprive di fondamento“, ha dichiarato senza mezzi termini. Questo, nonostante alcune sue recenti dichiarazioni su temi caldi come la giustizia, il futuro di Milano e il caso San Siro, che avevano alimentato i rumors sulla sua possibilein. In particolare, le sue prese di posizione sulla separazione delle carriere e sulla giustizia a orologeria avevano sollevato interrogativi su un suo eventuale coinvolgimento in politica,che oggistate definitivamente messe a tacere.