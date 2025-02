Ilrestodelcarlino.it - Banditi intercettati speronano l’auto dei carabinieri

Fano, 12 febbraio 2025 - Scene da film lungo strada delle Caminate. Nel tardo pomeriggio di lunedì scorso i malviventi hanno speronato un’auto deie poi si sono dati alla fuga. I militari, a bordo di una gazzella, erano sulle tracce di un’auto già da un po’. Si trattava di un bolide sportivo, un’auto di grossa cilindrata che, secondo gli investigatori, poteva avere un segreto da nascondere come, ad esempio, essere il mezzo utilizzato per commettere dei furti.sospetta era stata segnalata in quella zona e istavano pattugliando il piccolo centro alla periferia di Fano con l’intenzione di intercettarla e di controllare le persone a bordo. Ma non c’è stato il tempo. Ad un certo punto del percorso le due auto si sono ritrovate faccia a faccia. Le due coppie di fanali si sono accecate a vicenda per una manciata di secondi, quel tanto che basta per capire di trovarsi protagonisti di due opposte fazioni: i, da una parte e gli inseguitori con le luci blu delle sirene dall’altra.