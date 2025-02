Lettera43.it - Banco Bpm ha alzato il prezzo dell’offerta su Anima a 7 euro per azione

Bpm ha aumentato l’offerta per l’acquisto di, portando ilda 6,2 a 7per. Inoltre, ha ottenuto l’adesione di Poste e Fsi, che insieme detengono il 21 per cento del capitale di. Grazie a queste adesioni,Bpm potrà salire al 43 per cento della società di gestione del risparmio.Bpm ha chiuso il 2024 con un utile netto di 1,9 miliardi di: +52 per centoParallelamente, la banca ha presentato il nuovo piano industriale per il periodo 2024-2027, con l’obiettivo di raggiungere utili netti complessivi superiori a 7,7 miliardi di. Gli azionisti potranno beneficiare di una remunertotale superiore ai 7 miliardi, con oltre 6 miliardi garantiti indipendentemente dall’acquisizione di. Per il 2027,Bpm punta a un utile di 2,15 miliardi di, derivante sia dalla crescita autonoma della banca (1,95 miliardi) sia dall’integrdi(0,2 miliardi).