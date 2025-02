Lapresse.it - Banco Bpm, cda alza prezzo opa su Anima a 7 euro

Leggi su Lapresse.it

Il cda di Bpm ha deciso di rivedere al rialzo il corrispettivo dell’Opa (Offerta pubblica di acquisto) perda 6,2a 7ad azione. Lo comunicaBpm in una nota. Il comunicato di Bpm informa anche che il Consiglio di Amministrazione della banca ha quindi “approvato all’unanimità la convocazione dell’Assemblea ordinaria per il giorno 28 febbraio 2025 al fine di deliberare l’incremento a 7(cum dividendo) del corrispettivo offerto nell’ambito dell’Offerta e la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, a una o più delle condizioni di efficacia dell’offerta non ancora soddisfatte”.Nuovi target: oltre 7,7 miliardi di utili in piano al 2027Per Bpm sono previsti nel nuovo piano strategico “utili netti cumulati 2024-2027 oltre 7,7 miliardi, nonostante il forte calo dei tassi di interesse”.